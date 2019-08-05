«Литвиненко» одолел «Кулебяку» и «Изюм» - Советский спорт
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05 августа 2019 10:42Омская область

«Литвиненко» одолел «Кулебяку» и «Изюм»

Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» собрал рекордное количество команд.

Накануне по всей стране прошли всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Одним из самых активных стал омский регион, установив личный рекорд соревнований – впервые на стритбольные площадки вышли 138 команд!

Турнир проходил на территории спорткомплекса «Красная звезда» и был приурочен к празднованию Дня города и Дня физкультурника (10 августа). Участники соревновались в трех возрастных категориях: «до 16 лет», «17-18 лет» и «19 лет и старше». Поприветствовать спортсменов пришли директор СДЮСШОР № 9 им. В. Промина Оксана Головкина, тренер БК «Нефтяник» Дмитрий Предыбайло, главный судья турнира Александр Лазуткин и один из организаторов, неоднократный чемпион областной «Королевы спорта» Дмитрий Климентьев.

Сначала спортсмены боролись за «место под солнцем» на предварительном этапе. После сильнейшие оспаривали медали в финале. Также некоторые коллективы старались отличиться не только на площадке, но и в оригинальности названия. Среди традиционных встречались «Дрим Тим», «Сокол», «Фантастика», «Победа», среди оригинальных – «Повязка», «Кулебяка», «Печеньки», «Смешарики», «Квадр-Дабл».

По итогам соревнований среди девушек до 16 лет победу в турнире одержала команда «Повязка», второй стала дружина «Печеньки», третьими – «Дрим Тим». У юношей лучшей стала команда «Литвиненко», опередившая «Кулебяку» и «Изюм».

В категории спортсменов «17-18 лет» у девушек первенствовала команда «Дабл-Дабл», обыгравшая в финале «Квадр-Дабл». Замкнула тройку призеров «Девятка». У юношей лучшей оказалась «Команда Я», второе место заняли «Бизоны», третье – «Сборная Аларма».

Среди самых взрослых участников чемпионами стали «Любители» (женщины) и «Омич» (мужчины). Серебряные награды завоевали «Дюба» и «Jacob Team», бронзовые – «Политех» и «Банда».

Напомним, что одна из основных особенностей «Оранжевого мяча» состоит в том, что на площадке могут сражаться не только «профессионалы» – представители спортивных школ, – но и любители. Побеждают, конечно, в основном более опытные ребята. Но нередко «дворовые» команды способны навязать борьбу, «взять» игру за счет напора и азарта, а заодно получить ценные уроки от спортсменов. В любом случае и те и другие признают, что «Оранжевый мяч» – отличный турнир, который помогает завести новых друзей!

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