«Литвиненко» одолел «Кулебяку» и «Изюм»

Накануне по всей стране прошли всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Одним из самых активных стал омский регион, установив личный рекорд соревнований – впервые на стритбольные площадки вышли 138 команд!

Турнир проходил на территории спорткомплекса «Красная звезда» и был приурочен к празднованию Дня города и Дня физкультурника (10 августа). Участники соревновались в трех возрастных категориях: «до 16 лет», «17-18 лет» и «19 лет и старше». Поприветствовать спортсменов пришли директор СДЮСШОР № 9 им. В. Промина Оксана Головкина, тренер БК «Нефтяник» Дмитрий Предыбайло, главный судья турнира Александр Лазуткин и один из организаторов, неоднократный чемпион областной «Королевы спорта» Дмитрий Климентьев.

Сначала спортсмены боролись за «место под солнцем» на предварительном этапе. После сильнейшие оспаривали медали в финале. Также некоторые коллективы старались отличиться не только на площадке, но и в оригинальности названия. Среди традиционных встречались «Дрим Тим», «Сокол», «Фантастика», «Победа», среди оригинальных – «Повязка», «Кулебяка», «Печеньки», «Смешарики», «Квадр-Дабл».

По итогам соревнований среди девушек до 16 лет победу в турнире одержала команда «Повязка», второй стала дружина «Печеньки», третьими – «Дрим Тим». У юношей лучшей стала команда «Литвиненко», опередившая «Кулебяку» и «Изюм».

В категории спортсменов «17-18 лет» у девушек первенствовала команда «Дабл-Дабл», обыгравшая в финале «Квадр-Дабл». Замкнула тройку призеров «Девятка». У юношей лучшей оказалась «Команда Я», второе место заняли «Бизоны», третье – «Сборная Аларма».

Среди самых взрослых участников чемпионами стали «Любители» (женщины) и «Омич» (мужчины). Серебряные награды завоевали «Дюба» и «Jacob Team», бронзовые – «Политех» и «Банда».

Напомним, что одна из основных особенностей «Оранжевого мяча» состоит в том, что на площадке могут сражаться не только «профессионалы» – представители спортивных школ, – но и любители. Побеждают, конечно, в основном более опытные ребята. Но нередко «дворовые» команды способны навязать борьбу, «взять» игру за счет напора и азарта, а заодно получить ценные уроки от спортсменов. В любом случае и те и другие признают, что «Оранжевый мяч» – отличный турнир, который помогает завести новых друзей!