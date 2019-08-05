В «НИКУ» перешла лучшая центровая чемпионата Белоруссии - Советский спорт
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05 августа 2019 10:43Республика Коми

В «НИКУ» перешла лучшая центровая чемпионата Белоруссии

Очередным новичком сыктывкарской баскетбольной «НИКИ» стала игрок сборной Белоруссии Наталья Дашкевич, сообщил президент клуба Руслан Семенюк. 


Специалистам, следящим за женским баскетболом, это имя довольно хорошо известно. В прошлом сезоне Наталья Дашкевич завоевала с «Олимпией» серебряные медали чемпионата Белоруссии. В среднем она набирала по 14 очков за матч, совершая по 5,4 подбора и делая по 2,1 передачи. Баскетболистка была признана лучшей центровой чемпионата. В 2012/2013 игрок с «Олимпией» была чемпионкой страны и победительницей Балтийской лиги.

В составе сборной Беларуси по баскетболу 3 на 3 Наталья Дашкевич стала обладательницей бронзовых медалей Европейских игр-2019. Немногим позже сборная Белоруссии, квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв отборочные соревнования. А Дашкевич была признана MVP этого турнира.

- Предстоящее выступление в EWBL в хорошем смысле вынудило нас максимально усилить состав. Большинство атакующих игроков, выступающих в отечественной Суперлиге, мы хорошо знаем, понимаем их возможности. Однако выбор очень узок. И чтобы иметь большую альтернативу при селекции мы решили обратить внимание на чемпионат Белоруссии. Благо РФБ изменило регламент, позволяющий в предстоящем сезоне иметь в составе белорусских игроков.

На наш взгляд, Наталья является сильным и опытным игроком, который качественно усилит наше нападение. Кроме того, она располагает лидерскими качествами, поэтому относится к тем немногим игрокам, которые могут решить исход поединка, - подчеркнул Руслан Семенюк.

- Уже давно я хотела попробовать играть за границей. Очевидно, что полностью реализовать свой потенциал, я смогу, только играя с более сильными соперниками, чем были в прошлые годы.

Российский менталитет мне близок, поэтому с удовольствием согласилась на предложение «НИКИ». Безусловно, на мой выбор повлиял и тот факт, что команда будет участвовать в Европейской женской баскетбольной лиге.

Уверена, что в предстоящем сезоне буду расти как игрок и смогу приносить пользу клубу, - заметила Наталья Дашкевич.

Отметим, что в 2006 году Наталья Дашкевич в составе сборной Белоруссии стала четвертой на первенстве Европы до 18 лет. Знаком ей и опыт игры в EWBL. Здесь она проводила в среднем 33:04 минуты, набирая 19 очков, 6,3 подбора и 2,7 передачи и была самой результативной в команде.

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