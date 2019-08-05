В «НИКУ» перешла лучшая центровая чемпионата Белоруссии

Специалистам, следящим за женским баскетболом, это имя довольно хорошо известно. В прошлом сезоне Наталья Дашкевич завоевала с «Олимпией» серебряные медали чемпионата Белоруссии. В среднем она набирала по 14 очков за матч, совершая по 5,4 подбора и делая по 2,1 передачи. Баскетболистка была признана лучшей центровой чемпионата. В 2012/2013 игрок с «Олимпией» была чемпионкой страны и победительницей Балтийской лиги.
В составе сборной Беларуси по баскетболу 3 на 3 Наталья Дашкевич стала обладательницей бронзовых медалей Европейских игр-2019. Немногим позже сборная Белоруссии, квалифицировалась на чемпионат Европы, выиграв отборочные соревнования. А Дашкевич была признана MVP этого турнира.
- Предстоящее выступление в EWBL в хорошем смысле вынудило нас максимально усилить состав. Большинство атакующих игроков, выступающих в отечественной Суперлиге, мы хорошо знаем, понимаем их возможности. Однако выбор очень узок. И чтобы иметь большую альтернативу при селекции мы решили обратить внимание на чемпионат Белоруссии. Благо РФБ изменило регламент, позволяющий в предстоящем сезоне иметь в составе белорусских игроков.
На наш взгляд, Наталья является сильным и опытным игроком, который качественно усилит наше нападение. Кроме того, она располагает лидерскими качествами, поэтому относится к тем немногим игрокам, которые могут решить исход поединка, - подчеркнул Руслан Семенюк.
- Уже давно я хотела попробовать играть за границей. Очевидно, что полностью реализовать свой потенциал, я смогу, только играя с более сильными соперниками, чем были в прошлые годы.
Российский менталитет мне близок, поэтому с удовольствием согласилась на предложение «НИКИ». Безусловно, на мой выбор повлиял и тот факт, что команда будет участвовать в Европейской женской баскетбольной лиге.
Уверена, что в предстоящем сезоне буду расти как игрок и смогу приносить пользу клубу, - заметила Наталья Дашкевич.
Отметим, что в 2006 году Наталья Дашкевич в составе сборной Белоруссии стала четвертой на первенстве Европы до 18 лет. Знаком ей и опыт игры в EWBL. Здесь она проводила в среднем 33:04 минуты, набирая 19 очков, 6,3 подбора и 2,7 передачи и была самой результативной в команде.
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