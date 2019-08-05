Юлия Овчинникова – победительница молодежного Кубка Европы по скалолазанию

В соревнованиях приняли участие 546 спортсменов из 25 стран. Сборная России была представлена на турнире 23 спортсменами. В лазании на скорость золото среди старших девушек завоевала представительница Красноярского края Юлия Овчинникова. Из 30 претенденток она квалифицировалась в решающий раунд с четвертым временем. В первом забеге на вылет россиянка на две сотых опередила итальянку Эрику Пископо. В полуфинале Юлия одолела француженку Капусин Виглион, которая была лучшей в квалификации и уже выступает на Кубке мира. В финале Овчинникова завоевала золото. Второй стала украинка София Гладка, на третьем месте – Виглион.
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