Определились победители всероссийских и краевых соревнований по кросс-триатлону

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

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