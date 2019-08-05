Определились победители всероссийских и краевых соревнований по кросс-триатлону - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 августа 2019 10:45Красноярский край

Определились победители всероссийских и краевых соревнований по кросс-триатлону

В эти выходные в Емельяновском районе на территории «Емельяновское» прошли всероссийские и краевые соревнования по кросс-триатлону.

Более 100 спортсменов сражались за медали этапа Кубка России и чемпионата и первенства Красноярского края по кросс-триатлону. На старт вышли участники нескольких возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 2005-2006 годов рождения, 2002-2004 годов рождения, юниоры и юниорки 2000-2001 гг.р., а также любители, ветераны, паратриатлонисты. Главным испытанием для спортсменов на стартах стала изнурительная жара, в тени температура достигала 33 градусов. Звёздный состав участников мужского зачета определенно впечатлял всех поклонников кросс-триатлона. К примеру, мастеру спорта России международного класса, бронзовому призеру чемпионата Европы 2019 года Павлу Якимову не нашлось места на пьедестале. Победитель этапа – красноярец Дмитрий Башун нокаутировал вместе с Павлом и серебряного призера чемпионата России 2018 года красноярца Сергея Хазова и обладателя Кубка страны 2018 года Константина Сухачева (г. Красноярск). Женский зачёт на счёту ещё одного мастера спорта России красноярки Татьяны Башун. В соревнованиях молодежи почти все золото увезли представители города Красноярска. Так, у юношей 2005-2006 гг.р. победу праздновал Иван Зубов, среди юношей 2002-2004 гг.р. победителем стал Семен Тихонов, среди девушек 2005-2006 гг.р. первое место заняла представительница Дивногорска Дарья Волкова, у девушек 2002-2004 гг.р. лучший результат показала Светлана Чижикова. Среди юниоров победителем стал Данил Скрипка, а среди юниорок – Милана Якубчик (оба – Красноярск). Добавим, что в субботу, 3 августа, в Нижнем Новгороде состоялся чемпионат России на спринтерской дистанции. Погода не благоволила триатлетам. Температура воздуха была 14 градусов, а воды + 16 Тем не менее, красноярка Анастасия Абросимова сумела показать достойный результат. После холодного плавания в отрыв уехали пять спортсменок. На беговом этапе Настя вперёд пропустила только Юлию Голофееву (Москва-Новосибирская область). Замкнула тройку призеров Диана Исакова (Москва). Второй красноярец Андрей Моисеенко пришёл к финишу седьмым в мужском соперничестве.

31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
03/08 23:45Футбол
«Быки» едва не обыграли чемпиона«Зенит» благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время ушел от домашнего поражения в матче с «Краснодаром».
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
03/08 23:30Футбол
Георгий Джикия: Если бы не удаление, ничья с «Динамо» нас не устроила быКапитан «Спартака» после ничьей с «Динамо» поделился впечатлениями от игры.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
03/08 23:35Футбол
Андре Шюррле: Я поиграл во многих командах и надеюсь, мой опыт поможет партнерам по «Спартаку»Новичок «Спартака» поделился впечатлениями от матча с «Динамо» и своем дебюте за красно-белых.
05/08 00:00Футбол
Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
02/08 12:00Хоккей
Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
Новости
11:17 Футбол Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, известны возможные соперника «Спартака»
11:05 Гандбол Амброс Мартин: Перед работой со сборной России было важно поговорить с Трефиловым
10:54 Гандбол Евгений Трефилов: Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье, но из гандбола не ухожу
10:50 Гандбол Сергей Шишкарев: Благодарен Трефилову за мужество и выдержку
10:44 Гандбол Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и стал вице-президентом ФГР
10:33 Футбол Эрнесто Вальверде: Нам бы хотелось отметить победу в чемпионате в апреле
10:22 Футбол Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры
10:17 Футбол Вадим Евсеев: «Уфа» и «Сочи» создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали
10:08 Футбол «Зенит»: 54 078 человек приветствуют Малкома – смотрите сами (видео)
09:49 Футбол Петр Авен: Главная проблема «Спартака» – это Федун и партнеры
09:40 Футбол «Брюгге» объявил о переходе Миньоле
09:17 Футбол Ника Кипиани: Предыдущими играми «Рубин» пригласил болельщиков на стадион
09:10 Футбол «Рубин» опубликовал видео с речью Шаронова после поражение от ЦСКА
09:02 Футбол «Интер» предлагает за Лукаку 75 миллионов евро
07:34 Теннис Медведев проиграл Кириосу в финале турнира в Вашингтона
01:50 Футбол Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии
01:37 Футбол Медведев о ситуации Малкома: Конфликта не было. Западные СМИ вбрасывают фальшивую информацию
01:18 Футбол 21-летняя футболистка «Чертаново» скончалась от остановки сердца (фото)
01:01 Футбол «Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии, забив пять мячей лиссабонскому «Спортингу»
00:46 Футбол Данченко – о матче с ЦСКА: Старались выиграть, вы сами все видели. Двигаемся дальше
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика