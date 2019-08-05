Определились победители всероссийских и краевых соревнований по кросс-триатлону

Более 100 спортсменов сражались за медали этапа Кубка России и чемпионата и первенства Красноярского края по кросс-триатлону. На старт вышли участники нескольких возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 2005-2006 годов рождения, 2002-2004 годов рождения, юниоры и юниорки 2000-2001 гг.р., а также любители, ветераны, паратриатлонисты. Главным испытанием для спортсменов на стартах стала изнурительная жара, в тени температура достигала 33 градусов. Звёздный состав участников мужского зачета определенно впечатлял всех поклонников кросс-триатлона. К примеру, мастеру спорта России международного класса, бронзовому призеру чемпионата Европы 2019 года Павлу Якимову не нашлось места на пьедестале. Победитель этапа – красноярец Дмитрий Башун нокаутировал вместе с Павлом и серебряного призера чемпионата России 2018 года красноярца Сергея Хазова и обладателя Кубка страны 2018 года Константина Сухачева (г. Красноярск). Женский зачёт на счёту ещё одного мастера спорта России красноярки Татьяны Башун. В соревнованиях молодежи почти все золото увезли представители города Красноярска. Так, у юношей 2005-2006 гг.р. победу праздновал Иван Зубов, среди юношей 2002-2004 гг.р. победителем стал Семен Тихонов, среди девушек 2005-2006 гг.р. первое место заняла представительница Дивногорска Дарья Волкова, у девушек 2002-2004 гг.р. лучший результат показала Светлана Чижикова. Среди юниоров победителем стал Данил Скрипка, а среди юниорок – Милана Якубчик (оба – Красноярск). Добавим, что в субботу, 3 августа, в Нижнем Новгороде состоялся чемпионат России на спринтерской дистанции. Погода не благоволила триатлетам. Температура воздуха была 14 градусов, а воды + 16 Тем не менее, красноярка Анастасия Абросимова сумела показать достойный результат. После холодного плавания в отрыв уехали пять спортсменок. На беговом этапе Настя вперёд пропустила только Юлию Голофееву (Москва-Новосибирская область). Замкнула тройку призеров Диана Исакова (Москва). Второй красноярец Андрей Моисеенко пришёл к финишу седьмым в мужском соперничестве.
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