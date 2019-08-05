Татарстанцы помогли сборной России по хоккею на траве выйти в высший дивизион Европы

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С 28 июля по 3 августа во Франции прошел чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужских команд во втором дивизионе. В городе Камбрэ 8 команд разыграли право в будущем выступать вместе с лучшими европейскими сборными. Турнир проходил в два этапа. На первой стадии шла борьба в подгруппах. В группе «А» сыграли сборные России, Италии, Австрии и Украины, в группе «В» – Белоруссии, Польши, Чехии и Франции.

Обладателями двух путевок в сильнейший дивизион стали Франция и Россия. В составе национальной дружины сыграли 4 хоккеиста клуба «Динамо-Казань»: вратарь Марат Гафаров, защитники Семен Матковский, Денис Щипачев и нападающий Павел Голубев.

28 июля в стартовом поединке россияне обыграли сборную Италии со счетом 3:1. На следующий день команда Владимира Конкина разошлась миром с австрийскими хоккеистами – 2:2. В этом матче голом отметился казанец Павел Голубев. 31 июля сборная России со счетом 5:3 одолела украинцев и с первого места в подгруппе «А» вышла в полуфинал турнира.

В полуфинальном матче 2 августа сборная России обыграла команду Польши – 2:0. Во втором полуфинале французы по буллитам вырвали победу у австрийцев (1:1, бул. 4:3).

Таким образом, стали известны обладатели двух путевок в дивизион «А» европейского первенства – это команды России и Франции

3 августа прошли завершающие поединки. В борьбе за «бронзу» австрийские мастера летнего хоккея обыграли поляков – 4:1. А в финале французы выиграли у нашей сборной – 4:0.