18-летний спортсмен из Нижнекамска стал лучшим в России по бегу с барьерами

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Воспитанник Олега Пермякова («Нефтехимик») и Владимира Быкова («Шинник») в составе сборной Татарстана успешно выступил на финальном этапе спартакиады по лёгкой атлетике. В соревнованиях принимали участие 470 молодых спортсменов из 43 регионов России.

На дистанции 110 метров Семён Манаков обошёл Евгения Ламанова (Новосибирская область) - 14.09 сек, и Андрея Ворончука (Томская обл.) – 14. 28 сек. В командном зачёте сборная республики Татарстан заняла 7 место.

В настоящее время барьерный бег обязательно входит в программу крупнейших легкоатлетических соревнований.