210 спортсменов стали участниками первого заплыва на открытой воде KAMA SWIM - Советский спорт
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05 августа 2019 11:15Татарстан

210 спортсменов стали участниками первого заплыва на открытой воде KAMA SWIM

Следующее мероприятие серии TIMERMAN состоится 11 августа.

4 августа в Набережных Челнах впервые прошли соревнования по плаванию на открытой воде. Для участия в KAMA SWIM в автоград съехались 210 спортсменов и любителей из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Оренбургской области, Марий Эл, Чувашии и Владимирской области.

Титул абсолютного победителя заплывов на открытой воде серии TIMERMAN все так же сохраняет Александр Шимин, преодолевший 3 км по Каме за 37 минут 15 секунд. Серебряным призёром с результатом 0:39:34 стал Назим Зигангиров (Казань), а спустя 3 минуты финишировал Артур Ахметов (0:42:56).

В женском зачете первой стала постоянная участница соревнований серии Айгуль Сагирова, финишировавшая с результатом 0:40:19. Второе и третье место заняли Анна Пшеничнова (0:49:49) и Анна Захарова (0:53:29).

«При запуске нашей серии стартов одной из идей было покорение трех рек Татарстана: заплыв вокруг Свияжска, заплыв по Каме и по Волге. Свиягу мы покорили в 2018 году, сегодня добрались до Камы, впереди только Волга. Уверен, что в следующем году или через год мы найдем локацию, откуда сможем организовать заплыв по Волге», – прокомментировал директор серии Вадим Янгиров.

Следующее мероприятие серии состоится 11 августа: Камский полумарафон 2019 будет проведен по абсолютно новому формату бегового старта, основное отличие которого заключается в обратном отсчете времени на табло.

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