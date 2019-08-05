Татарстанец завоевал 2 медали на первенстве мира по подводному спорту

Загрузка...

С 28 июля по 4 августа в Шарм-эль-Шейхе (Египет) прошло первенство мира по подводному спорту в дисциплине плавание в ластах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 33 стран. В составе сборной России Республику Татарстан представил казанец Амир Хусаинов.

По итогам соревнований татарстанец завоевал 2 медали: 1 золотую и 1 серебряную.

В первый день чемпионата Амир помог сборной России добыть победу в эстафете 4х100 метров в классических ластах. Он принял участие в отборочном заплыве.

Кроме того, Амир завоевал индивидуальное «серебро» на дистанции 400 метров в классических ластах.

Спортсмена тренирует Денис Волков.