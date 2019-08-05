Татарстанские стрелки завоевали 3 медали IX Спартакиады учащихся России

В Тетюшах подходят к концу соревнования по стендовой стрельбу в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. Личный турнир в ските принес татарстанцам 3 медали.
Победу в турнире юношей на круглом стенде одержал Инсаф Закиров. В квалификации уроженец Сабинского района поразил 112 мишеней из 125 возможных, в финале 56, на 7 опередив лидера квалификации (119/125) казанца Артема Глотова. Также на вторую ступень пьедестала почета поднялась Анна Колесникова, 108 + 46. В золотом матче она уступила спортсменке из Санкт-Петербурга Арине Кузнецовой, 106 + 50.
5 августа в заключительный день соревнований «кругловикам» осталось разыграть один комплект наград в миксте.
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