Татарстанцы завоевали 5 медалей на международном турнире по стендовой стрельбе

В выходные в Австрии на стрельбище Леоберсдорфа состоялся ежегодный турнир по стендовой стрельбе. Сразу 5 медалей завоевали представители татарстанской школы стендовой стрельбы.
Дважды на пьедестал почета поднимался Геннадий Мамкин. Воспитанник Виктора Филиппова стал вторым в соревновании юниоров, по итогам 5 серий у него было 114 попаданий из 125 возможных. Также второе место татарстанец занял в общем зачете. В финале он совершил 40 точных выстрелов, всего 2 уступив австрийцу Андреасу Шерхауферу.
Полина Князева выиграла траншейный стенд среди юниорок, 113/125. Татьяна Саранская финишировала с «бронзой», 106/125. Еще одну «бронзу» в свой актив записал Александр Железин, 109/125.
На подступах к пьедесталу в юниорском ските остановился Петр Егоров. Поразив 108 мишеней, татарстанский стрелок занял 4 место.
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