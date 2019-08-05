Екатерина Паршукова одержала победу на первенстве России по стрельбе из арбалета

В рамках первенства уроженка Тимшера Усть-Куломского района набрала 398 очков из 400 возможных в стрельбе из матчевого арбалета на 10 метров. Этот результат позволил девушке завоевать титул победителя первенства среди юниорок до 23 лет.

В упражнении АМ-10 чемпионата Екатерина заняла третье место, набрав 393 очка. Второе место у Лилии Рассохатской из Иркутской области (394 очка), золотую медаль забрала москвичка Анна Сушко.

Эти соревнования были отборочными и предшествовали чемпионату и первенству мира, которые также пройдут в Ульяновске с 12 по 19 августа. Наша спортсменка примет в них участие.