Сергей Алексеев: Задача к 2024 году – вовлечь в физическую культуру и спорт каждого второго жителя

Красноярский край активно включился в реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» с начала текущего года. Основная задача проекта – вовлечь в физическую культуру и спорт к 2024 году до 55 % жителей края. С 2019 по 2024 годы на реализацию проекта предусмотрено 1,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд – за счет средств федерального бюджета и 156,8 млн – краевого бюджета. «Уже в 2019 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» адресную поддержку получают 13 организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта, в соответствии с требованиями федеральных стандартов. 17 центров тестирования ГТО в городах и районах края смогут закупить спортивное оборудование для создания малых спортивных площадок. 7 краевых и 4 муниципальных спортивных школы олимпийского резерва получат новое спортивное оборудование и инвентарь. Также в проекте запланировано строительство трамплина НS-20 на Николаевской сопке и обустройство футбольных полей с искусственным покрытием в двух краевых спортивных учреждениях», – отметил министр спорта края Сергей Алексеев. В целом в этом году на региональный проект будет потрачено более 300 млн рублей, большая часть за счет средств федерального бюджета (261,6 млн рублей). Для реализации всех направлений регионального проекта было подписано четыре соглашения между министерством спорта края и Министерством спорта России. Отметим, что в рамках двух соглашений запланировано 95 % федерального финансирования: для приведения краевых и муниципальных спортивных школ в нормативное состояние, обустройства футбольных полей и оснащение центров тестирования ГТО. Александр Усс поддержал реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» и рекомендовал вовлечь в развитие массовой физической культуры и дворовой спортивной инфраструктуры бизнес-структуры, как крупные, так и небольшие на местах. Завершая свой доклад Сергей Алексеев поздравил всех собравшихся с 80 юбилеем Всероссийского дня физкультурника, который отмечают в нашей стране и крае на этой неделе.
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