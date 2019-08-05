Омичи выиграли медали первой Европейской универсиады боевых искусств

Первую Европейскую универсиаду боевых искусств среди студентов высших учебных заведений принял хорватский Загреб. В турнире участвовали представители 105-ти вузов из 34-х стран континента.
В составе сборной нашей страны выступили 3 кикбоксера из Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Ребята прошли отбор в национальную команду благодаря победе на чемпионате России.
В Хорватии наши земляки смогли выиграть серебряную и бронзовую медали турнира. Второе место в разделе «лайт-контакт» в весовой категории до 63 кг занял Алексей Костащук, а третьей в разделе «лайт-контакт» в весовой категории свыше 65 кг стала Екатерина Виноградова.
Добавим, что в тренерский штаб национальной команды России входили декан факультета физической культуры, реабилитации и спорта ОмГУ Валерий Турманидзе и доцент того же факультета, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Филипп Салугин.
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