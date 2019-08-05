В Ивановской области проходят самые крупные соревнования по футболу среди детей - Советский спорт
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05 августа 2019 15:53Ивановская область

В Ивановской области проходят самые крупные соревнования по футболу среди детей

В регионе открылся финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе среди юношей 2008-2009 годов рождения.

Соревнования стартовали в Иванове и Шуе в воскресенье, 4 августа. В турнире принимают участие команды из 70 регионов России. В церемонии открытия турнира в областном центре приняли участие начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин, директор АНО «Кожаный мяч» Игорь Евченко и президент межрегиональной федерации футбола, член исполкома Российского футбольного союза Алексей Комаров. Участников финала разбили на 16 групп по четыре-пять команд в каждой. Матчи групповой стадии турнира пройдут с 4 по 6 августа. Стыковые встречи состоятся с 7 по 10 августа. Финальные матчи и церемония закрытия турнира пройдут 10 августа. Ивановскую область на турнире представляют команды «Спартак» из Иванова и «Шуя» из городского округа Шуя. Ивановские футболисты на групповом этапе турнира встретятся со сверстниками из Псковской и Амурской областей, а также Ставропольского края. Шуяне за выход из группы будут соперничать с командами из Республики Тыва, Тамбовской и Челябинской областей. 4 августа прошли первые матчи групповой стадии турнира. Со счетом 0:1 завершилась встреча ивановского «Спартака» с командой из Ставропольского края. Шуяне оказались слабее сверстников из Республики Тыва. Матч завершился со счетом 1:2. Для справки:

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