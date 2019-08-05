Аэлина Мазитова завоевала бронзу Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Татарстанская дзюдоистка Аэлина Мазитова стала бронзовым призером Кубка Европы среди юниоров до 21 года, который прошел 4 августа в польском городе Познань. Ранее Аэлина завоевала серебряные медали в Санкт-Петербурге и Малаге (Испания).
На польском татами воспитанница центра дзюдо «Батыр» провела три поединка. В первом круге спортсменка боролась с украинкой Дариной Ляшук. В основное время открыть счет никому из спортсменок не удалось. В дополнительное время Аэлина бросила соперницу на «иппон».
В полуфинале Аэлина уступила трехкратной победительнице кадетских кубков Европы венгерке Тиме Кардос.
Почти 9,5 минут длился поединок Мазитовой с украинской дзюдоисткой Анастасией Врублевской за бронзовую медаль. Аэлина проявила всю силу воли и борцовский характер, чтобы атаковать и заставить соперницу проиграть тремя «шидо».
Выступая на Кубках Европы, Аэлина проходит отбор для участия в первенстве Европы-2019. По итогам данных турниров тренерским штабом национальной сборной будет принято решение о том, кто представит Россию на континентальном первенстве, проведение которого запланировано на середину сентября в городе Вантаа (Финляндия).
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