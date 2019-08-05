Белореченская спортсменка завоевала золото международного турнира по борьбе

В Варшаве (это в Польше) завершился международный турнир по женской борьбе – Мемориал Вацлава Циолковского «Poland Open-2019».

В составе российской сборной на ковёр турнира вышли две представительницы Кубани – Екатерина Полещук из Гулькевичей и Любовь Овчарова из Белореченска.

Наиболее успешно выступила Овчарова. В весовой категории до 59 килограммов Любовь провела четыре поединка, выиграв все из них и не проиграв ни одного балла. В схватке за «золото» белореченка не оставила шансов Мадине Бакбергеновой из Казахстана.