Белореченская спортсменка завоевала золото международного турнира по борьбе

В Варшаве (это в Польше) завершился международный турнир по женской борьбе – Мемориал Вацлава Циолковского «Poland Open-2019».
В составе российской сборной на ковёр турнира вышли две представительницы Кубани – Екатерина Полещук из Гулькевичей и Любовь Овчарова из Белореченска.
Наиболее успешно выступила Овчарова. В весовой категории до 59 килограммов Любовь провела четыре поединка, выиграв все из них и не проиграв ни одного балла. В схватке за «золото» белореченка не оставила шансов Мадине Бакбергеновой из Казахстана.
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