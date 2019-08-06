Сахалинские легкоатлеты стали первыми на IХ Спартакиаде учащихся России

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 42 регионов страны.

Сахалинскую область на состязаниях представили легкоатлеты из областного центра, Корсакова и Холмска. Команда островного региона завоевала первое место в общекомандном зачете среди регионов с численностью до миллиона человек, набрав 194 очка.

- Сборная команда области впервые приняла участие в финале Спартакиады России по легкой атлетике. Я считаю, что ребята с честью представили островной регион. У нас никогда не было победителей и тем более первого места в командном зачете. Спасибо за подготовку спортсменов тренерскому составу, которые готовили ребят, а также министерству спорта Сахалинской области, с помощью которого у нас появилась возможность отправится на это соревнование, где мы показали достойный результат, - отметила заместитель директора спортивной школы летних видов спорта им.Комнацкого Татьяна Быкова.

Одним из главных достижений также стала Победа Данила Нетяго в беге на 400м с результатом 48,36сек., где он смог обогнать лидеров российского бегового сезона.

Кроме этого, сборная команда островного региона в составе Евгения Сергеева, Даниила Стаковского, Родиона Фоменко, Данила Нетяго завоевала серебро в эстафетном беге малой шведской эстафеты (100м+200м+300м+400м) с новым рекордом Сахалинской области 1:56,66 сек.

Женская сборная команда в этой же эстафете вошла в пятерку лучших и так же установила рекорд Сахалинской области, преодолев дистанцию за 2:14,64 сек. В составе команды выступали Екатерина Рощина, Кристина Титаева, Алиса Платонова и Анастасия Большакова.

Несколько спортсменов вошли в 10 лучших в личном зачете. Это Родион Фоменко, Юрий Кашпурович, Екатерина Рощина, Анастасия Большакова, Кристина Титаева и Евгений Луженков.

Евгений Сергеев, Даниил Страковский, Екатерина Рощина выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а Юрий Кашпурович норматив первого спортивного разряда.