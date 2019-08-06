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06 августа 2019 13:40Сахалинская область

Первый международный семинар по каратэ завершился на Сахалине

Международный семинар по каратэ состоялся на Сахалине.

Он прошел под руководством японского мастера Масао Кагава, который является буквально живой легендой каратэ, обладателем черного пояса 8 Дана шихана, а также многократным чемпионом мира и Японии в разделах ката и кумитэ.

Масао Кагава также тренирует сборную Японии по каратэ. Однако, это не мешает ему преподавать по всему миру. На Сахалин тренер такого высокого уровня прибыл впервые.

- Каратэ — это не только спорт, но и философия. Если у спортсмена нет души, то он не станет великим спортсменом. Даже на соревнованиях мы смотрим как спортсмен стоит, ведет себя и можем сказать, есть ли у него эта философская составляющая, этикет, воспитанность, - рассказал Масао Кагава.

Семинар собрал 80 сахалинских каратистов, а также спортсменов из Хабаровского и Камчатского краев. Тренировки посетили не только дети, но и взрослые, состоявшиеся спортсмены.

Алексей Новиков уже сам работает тренером. Кроме этого, сахалинец стал победителем международных и всероссийских соревнований. Однако, несмотря на свой опыт, не смог пропустить семинар.

- Шихан Масао Кагава преподает нам кихон – это основа каратэ, блоки и удары. Ставит их. Это полезно как для детей, так и для взрослых. Я очень много отшлифовал, много изменений у меня после этого интенсива. Также узнал новые приемы в Ката и Кумитэ. Это очень интересно и полезно, - поделился Алексей Новиков.

Семинар длился неделю. Ежедневно спортсмены посещали по три тренировки, где отрабатывали базовые техники традиционного каратэ, а также оттачивали тактику спортивного каратэ.

- Мы надеемся, что на Олимпийских игра в 2024 году сахалинские спортсмены, которым сейчас 16-18 лет, будут участвовать. И Масао Кагава нам уже сказал, что у нас есть способные ребята. Они уже сейчас входят в Сборную команду России. Приезд японского гостя внесет значимый вклад в подготовку спортсменов такого уровня, - подчеркнул директор спортивной школы восточных видов единоборств Леонид Ким.

Помимо Масао Кагава в семинаре приняли участие Виктор Геннадьевич Хан, который является вице-президентом Федерации каратэ России, а также мастером спорта СССР по каратэ, чемпионом СССР по каратэ и обладателем 7 Дана. Тренировки также проводил и Жасталап Абдиканович Санауов, который занимает пост вице-президента Федерации каратэ-до Республики Казахстан, а также является мастером спорта международного класса, главным тренером национальной сборной Казахстана и обладателем 7 Дана.

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