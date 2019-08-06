Красноярский край готовится к празднованию Дня физкультурника

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В этом году праздник, объединяющий всех, кто трудится в отрасли спорта и ведет активный образ жизни, празднует 80-летний юбилей.

10 августа Красноярский край, как и все регионы России, отметит День физкультурника массовыми спортивными праздниками. В этот день города и районы готовят для своих жителей развлекательную, концертную программы, спортивные локации и состязания для людей всех возрастов.

Так, в Дивногорске 10 августа с 11.00 на территории спортивного комплекса «Спутник» пройдет спортивный праздник, куда включены соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, шахматам, шашкам, баскетболу, семейные старты, первенство города по городошному спорту, праздник адаптивного спорта «Будь в спорте», открытая тренировка по восточным боевым единоборствам, соревнования по функциональному многоборью и гиревому спорту. Впервые в программе праздника тренировки для всех желающих на открытом воздухе: функциональный тренинг от ведущих тренеров фитнес-центра.

В Боготоле 10 августа проведут эстафеты, турниры по футболу, уличному баскетболу. Все желающие смогут поучаствовать в танцевальном флешмобе, который организует молодежный центр и попробовать свои силы в испытаниях ГТО.

В Канске в день физкультурника на стадионе «Текстильщик» с 11.00 начнутся турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, дартс, армрестлингу, состоятся показательные выступления акробатов.

В Зеленогорске 9 августа на стадионе «Юность» пройдет турнир по мини-футболу среди ветеранов, а 10 августа – соревнования по стритболу. Также 10 августа стадион «Труд» примет городской турнир по настольному теннису, а в спортивном комплексе пройдет турнир по городошному спорту. 11 августа будет организован турнир по мини-футболу на стадионе «Юность», а с 9 по 11 августа в шахматном клубе «Каисса» состоится шахматно-шашечный блиц фестиваль, посвященный Дню физкультурника.

В Красноярске по традиции основной площадкой празднования станет остров Татышев. В столице края спортивное мероприятие пройдет в ретро-стиле. Уже с 10.00 на спортивных площадках острова начнутся соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису. На баскетбольной площадке пройдет Всероссийская акция по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Поучаствовать в акции могут все желающие, собравшие команду из четырех человек.

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника. На сцене в этот день будут играть хиты 80-х. После церемонии открытия пройдет массовая зарядка, стилизованная под советскую ритмическую гимнастику. В 12.45 состоится массовый оздоровительный забег на 2 км для всех желающих. Участники праздника, проходя спортивные локации, будут собирать жетоны. 1 жетон имеет номинал – 10 лет, собрав в сумме 8 жетонов, их можно будет обменять на сувенир.

На празднике также можно будет поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната, дартсу, настольному футболу и хоккею, мини-волейболу, армрестлингу. Команды клубов по месту жительства примут участие в «Веселых стартах». Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО. Для желающих померяться силой организаторы подготовили площадки по гиревому спорту и атлетическому многоборью «Богатырские забавы».

Напомним, что традиционно в преддверии массового спортивного праздника проходит торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника. Слоган события 2019 года – «Эпоха возрождения». В этом году меропряитие пройдет в Большом концертном зале 8 августа. Участниками торжественного вечера станут выдающиеся деятели физической культуры и спорта, чемпионы и призеры международных соревнований, главы городов и районов края, общественные деятели, ветераны спорта, тренеры-преподаватели, учителя физической культуры – всего около 1500 человек. Ключевым событием праздника станет церемония награждения лучших работников отрасли физической культуры и спорта края в 6 номинациях: «Дорога в будущее», «Общее дело», «Со спортом по жизни», «Сила духа», «Слово и дело» и «Спорт в вузы».