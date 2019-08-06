Сборная РТ выиграла соревнования по стендовой стрельбе IX Спартакиады учащихся России

Сборная Татарстана выиграла соревнования по стендовой стрельбе в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. Турнир прошел в Тетюшах. В командном зачете татарстанцы набрали 410 очков, более чем на 200 опередив конкурентов из Москвы и Липецкой области.

В заключительный день соревнований был разыгран один комплект наград в миксте на круглом стенде. На вторую ступень пьедестала поднялись Анна Колесникова и Артем Глотов. Лидируя по итогам квалификации с 93 мишенями в своем активе, татарстанцы выиграли свой полуфинал, разбив 24 тарелочки, однако в «золотом матче» 3 выстрела уступили команде Саха-Якутии, 25-28.