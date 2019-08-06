Сборная РТ выиграла соревнования по стендовой стрельбе IX Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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06 августа 2019 13:44Татарстан

Сборная РТ выиграла соревнования по стендовой стрельбе IX Спартакиады учащихся России

В общем зачете татарстанцы опередили ближайших конкурентов более чем на 200 очков.

Сборная Татарстана выиграла соревнования по стендовой стрельбе в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. Турнир прошел в Тетюшах. В командном зачете татарстанцы набрали 410 очков, более чем на 200 опередив конкурентов из Москвы и Липецкой области.

В заключительный день соревнований был разыгран один комплект наград в миксте на круглом стенде. На вторую ступень пьедестала поднялись Анна Колесникова и Артем Глотов. Лидируя по итогам квалификации с 93 мишенями в своем активе, татарстанцы выиграли свой полуфинал, разбив 24 тарелочки, однако в «золотом матче» 3 выстрела уступили команде Саха-Якутии, 25-28.

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