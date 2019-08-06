Тимур Тимерзянов завоевал бронзу 7-го этапа чемпионата мира по ралли-кроссу

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Ралли-кросс в очередной раз зарекомендовал себя как непредсказуемый и очень насыщенный яркими событиями вид спорта. Седьмой этап чемпионата мира в Канаде принес татарстанцу Тимуру Тимерзянову «бронзу». Оба дня соревнований он демонстрировал отличную скорость, выиграл третью квалификацию и был в тройке лидеров. В финальных заездах татарстанский гонщик выиграл полуфинал и пришел к финишу третьим в драматическом финале.

«Гонка в Канаде запомнится взлетами и падениями, особенно в финале этапа. В решающем заезде я был в шаге от победы, но совершил ошибку и вылетел с трассы в своем девятом повороте, повернулся обратно и пришел к финишу третьим. В четвертом отборочном туре было много баталий, столкновений и все пошло наперекосяк. После этого нам удалось выиграть полуфинал. В финале тоже было много борьбы. Сегодня мы на третьем месте и продолжим и дальше бороться за личное и командное чемпионство. Все самое интересное еще впереди», – прокомментировал результаты гонки Тимур Тимерзянов.

За канадский раунд Тимерзянов прибавил 24 очка в личный зачет и расположился на шестом месте чемпионата. Команда GRX TANECO набрала 43 дополнительных очка и сократила разрыв от лидера соревнований Hansen MJP до 16 очков.

Следующий этап состоится во французском городке Лоэак с 31 августа по 1 сентября.

Ралли-кросс – это контактные короткие и эффектные гонки по смешанным трекам (грунт и асфальт), которые проводятся на спортивных объектах, расположенных амфитеатром. Высококлассные пилоты выступают на двухлитровых полноприводных автомобилях категории RX Supercars мощностью свыше 600 л.с., способных набирать скорость до 100 км/ч менее чем за две секунды – быстрее, чем автомобили «Формулы-1». Гонка начинается с четырех квалификаций, по результатам которых 12 самых быстрых пилотов попадают в полуфинал, а затем 6 из них – в финал. Чемпионат World RX дебютировал в 2014 году 12 этапами, которые проходили в Аргентине, Канаде и Европе. В 2019 году чемпионат представлен 10 этапами в Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Южной Африке и по всей Европе.