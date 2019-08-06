Казань примет чемпионат ПФО по русским и стоклеточным шашкам

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С 9 по 18 августа Казань примет чемпионат Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Рашида Нежметдинова (ул.Бутлерова, 7).

В турнире примут участие ведущие шашисты из Нижегородской, Самарской, Кировской областей, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Татарстана.

Среди участников чемпионка России, Европы и мира среди женщин Наталья Федорова, двукратный победитель Кубка мира, вице-чемпион мира и чемпион Европы Дмитрий Цинман, чемпион России, победитель этапов Кубка мира Денис Шогин, неоднократный победитель первенств Европы и мира среди молодежи Шамиль Гаязов и многие другие.

9 августа в 9:30 – открытие соревнований;

13 августа в 15:00 – закрытие соревнований по русским шашкам;

18 августа в 15:00 – закрытие соревнований по стоклеточным шашкам.