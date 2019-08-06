В Богатых Сабах пройдут республиканские соревнования по картингу

С 9 по 10 августа на картодроме «Аргамак» в поселке городского типа Богатые Сабы пройдут республиканские соревнования по картингу:
13-й личный чемпионат Республики Татарстан в классах «KZ2», «Ротакс Макс» – 6-й этап;
13-е личное первенство Республики Татарстан в классах «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор» – 6-й этап;
24-й чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный-Ю», «Национальный-А» – 2-й этап;
20-й Кубок Республики Татарстан в классе «Восход» – 4-й этап.
Соревнования классифицируются в календаре Российской автомобильной федерации. За победу в различных классах поборются более 200 спортсменов со всей Республики Татарстан и других регионов России.
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