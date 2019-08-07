В Омске пройдет Кубок Востока по флаинг диску

Открытый чемпионат по флаинг диску Сибирского и Дальневосточного федеральных округов состоится 24-25 августа на стадионах «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1) и «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 221). В соревнованиях примут участие порядка 120-ти спортсменов из Казахстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. На мероприятие уже заявились игроки из Екатеринбурга, Иркутска, Тюмени, Томска, Новокузнецка, Красноярска, Челябинска, Южно-Сахалинска и Караганды. Отборочный этап состязаний по алтимат фрисби пройдет 24 августа, финал – 25 августа.

Напомним, что флаинг диск (алтимат фрисби) – это командный вид спорта с диском фрисби. По правилам, одна команда является нападающей, другая – защищающейся. Цель нападающей – дать пас игроку своей команды, находящемуся в зоне соперника (в этом случае засчитывается результативное очко).

Проведение открытого чемпионата по флаинг диску СФО и ДФО, который сами участники между собой называют Восточным открытым чемпионатом России, стало возможным благодаря гранту Росмолодежи в размере 75 тысяч рублей. Его выиграл омич Иван Поддубный на форуме «Восток». По его словам, омские соревнования станут для команд Зауралья и Казахстана аналогом чемпионата России, поскольку не все спортсмены, занимающиеся алтимат фрисби, могут часто выезжать на турниры в европейскую часть нашей страны. Как поясняет Поддубный, омичи являются единственными в Сибири организаторами подобных соревнований.

– Турниры по флаинг диску проходят в Омске с 2007 года, сам я начал заниматься этим спортом в 2012-м, а с 2014-го стал организовывать мероприятия, – рассказал Иван. – Мы открыли некоммерческую организацию «Центр развития новых видов спорта», чтобы развивать и популяризировать флаинг диск в сибирском регионе. Мы хотим донести до жителей нашего региона мысль, что флаинг диск – это такой же спорт высоких достижений, как футбол и волейбол. Уже в ближайшее время он может быть включен в олимпийскую программу.

Омская делегация является одной из самых крупных в России. Наш регион расположился следом за Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. За год в Омске проходит 3 турнира по флаинг диску: STUF, «Омская птица» и «Омск 300». При этом первые два из них организует команда FreeFly, участником которой является Иван Поддубный. На омские соревнования съезжаются спортсмены со всей Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

– Наш спорт – один из самых вежливых, – рассказывает молодой омич. – После соревнований определяется не только победитель, но и обладатель приза за Spirit of the Game, который присуждается команде за наиболее честную и «чистую» игру. У нас не допускаются драки и оскорбления. Мы пропагандируем «джентельменское» отношение. Считаю, что такие качества важны в людях!

На августовские соревнования в Омск приедут уже опытные спортсмены, но желающие студенты и рабочая молодежь тоже могут стать частью региональных команд.