Преподаватели из Японии провели семинар для сахалинских кендоистов

В течение нескольких дней своё мастерство для островных спортсменов демонстрировали специалисты Иноуэ Хироми (обладатель 6 дана кендо, 7 дана иайдо, 6 дана дзёдо) и Иноуэ Сейичи (6 дан кендо). - Подготовка к этому семинару началась в 2017 году. Мероприятие имеет важное значение. Дело в том, что не все дети имеют возможность посетить Японию и поучиться у родоначальников боевого искусства. Поэтому мы приглашаем японских сенсеев к нам на Сахалин, чтобы они могли показать, как проходят тренировки в спортивных залах додзё, - подчеркнул президент региональной общественной организации «Сахалинская областная федерация кендо» и организатор семинара Виталий Чо. Иноуэ Хироми и Иноуэ Сейичи показали ребятам базовую технику кендо, а также провели занятия по кендо-ката и кихон-маза. Всего в мероприятии приняли участие около 20 человек. - Занимаюсь кендо 4 года. Раньше тренировался в другой секции, японские преподаватели к нам не приезжали, и вот сейчас мы с ними встретились, - рассказал десятилетний Дмитрий Михалёв. – Это очень интересно. Мы подстраиваемся под японскую технику, исправляем свои ошибки. Раньше нам казалось, что некоторые вещи мы знаем на 100%, но оказывается это не так. Хочется, чтобы такие занятия проводились чаще. По словам Виталия Чо, такие тренировки дают ребятам колоссальный опыт, ведь уровень японских учителей намного выше, искусство кендо заложено в них на ментальном уровне. К тому же, это обмен положительной энергией, которую получают как преподаватели, так и ученики.
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