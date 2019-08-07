Жителей края приглашают присоединиться к Всероссийской массовой акции «Оранжевый мяч» - Советский спорт
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07 августа 2019 12:53Красноярский край

Жителей края приглашают присоединиться к Всероссийской массовой акции «Оранжевый мяч»

В субботу, 10 августа, в рамках празднования Дня физкультурника состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч- 2019».

Традиционно в акции участвуют муниципальные образования Красноярского края. «Оранжевый мяч» проводится на территории нашего региона с 2010 года. Ожидается, что в этом году баскетбольные турниры проведут Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск, Назарово, Зеленогорск, Железногорск, Ачинск и п. Емельяново. В Красноярске на острове Татышев состоится центральный старт соревнований. Регистрация участников начнется с 10:00. В 12:20 стартуют сами соревнования. На 15:30 запланирована церемония награждения победителей и призеров турнира. Напомним, что состязания проводятся в 3 возрастных группах: до 16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Принять участие в баскетбольной турнире могут все желающие. Для этого необходимо собрать команду из 4 человек (три игрока на площадке и один запасной) и подать заявку на участие в месте проведения состязаний. Команды, занявшие призовые места, получат дипломы и кубки Министерства спорта России. Участникам команд, занявших 1-3 места, будут вручены медали и дипломы Минспорта РФ. Акция организована Министерством спорта Российской Федерации совместно с федерацией баскетбола России.

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