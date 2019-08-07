  Наталья Антюх наградила победителей Первенств мира и Европы

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В Санкт-Петербурге, в яхт-клубе «Восточный», что в Невском районе Северной столицы, завершились Первенства мира и Европы по водно-моторному спорту в детско-юношеском классе «Формула будущего».

Организаторами соревнований выступили Федерация водно-моторного спорта России и Международный союз водно-моторного спорта (UIM), при активной поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Спортивной федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга.

«Формула будущего» – это международный юношеский класс соревнований по водно-моторному спорту, в котором участвуют дети от 6 до 18 лет. В этом году в первенствах приняли участие команды 11 стран. Это – спортсмены из России, Португалии, ОАЭ, Германии, Латвии, Чехии, Литвы, Словакии, Польши, Венгрии и Эстонии. Всего на невской воде соревновались 86 пилотов.

Чемпионаты в Северной столице посетил президент Международного водно-моторного союза (UIM), президент ARISF (Ассоциация признанных МОК международных спортивных федераций), GAISF (Глобальная ассоциация международных спортивных федераций) и Международной спортивной конвенции SportAccord, доктор Рафаэль Кьюлли.

– Счастлив быть в Санкт-Петербурге на этом Чемпионате. Я горжусь, что у нас есть новое поколение пилотов, без которых у нашего вида спорта не было бы будущего», – отметил доктор Кьюлли на торжественной встрече с пилотами.

Что же касается непосредственно состязаний, то в классе «Формула будущего» молодые пилоты соревнуются в двух дисциплинах: маневрировании и параллельном слаломе. В первый день прошли заезды первенства мира по маневрированию. Это был триумф команды России. Во всех шести возрастных категориях лучших результатов добились именно российские спортсмены. Отметим успех юного петербуржца Егора Почекутова: он признан лучшим пилотом в 1-м классе лодок.

Затем пилоты боролись за звание победителя в параллельном слаломе, а также за право выхода в полуфиналы и финалы первенства мира. И снова на первых позициях оказались одни россияне. В 1-м классе успех праздновал наш земляк Глеб Мешков, в 4-м классе – петербуржец Денис Давиденко, а в 5-м классе – еще один представитель Северной столицы Артур Шварев. В полуфиналы также прошли спортсмены Германии, Чехии, Венгрии, Латвии и Польши.

Третий день гонок был посвящен заездам первенства Европы. День начался с соревнований по параллельному слалому. А во второй половине дня ребята боролись за медали в полуфиналах и финалах. До последнего момента сохранялась интрига соревнований – сложно было предсказать, кто будет быстрее. Если в маневрировании первые позиции занимала исключительно российская команда, то в финале пилотами-победителями оказались также представители команд Германии и Латвии. В командном зачете первое место заняла команда России, спортсмены Латвии – вторые, команда Германии удостоена бронзовых наград.

Полуфинальные и финальные заезды первенства мира прошли в последний день соревнований. В результате напряженной борьбы, когда все решали сотые доли секунды, стали известны новые чемпионы мира. Среди россиян это – Глеб Кудряшов (в классе dolphin), Расул Аличуев (2-й класс), Максим Черников (3-й класс), Максим Шахворостов (4-й класс) и петербуржец Артур Шварев (5-й класс).

По итогам мирового первенства россияне добились безоговорочной победы в командном зачете. В России остается и переходящий Кубок Ральфа Фрелинга, легендарного спортсмена и экс-президента Международного водно-моторного союза (UIM), который российские пилоты завоевали уже в восьмой раз. Второе место – у команды Латвии, а третьими стали представители Германии.

– Горжусь результатами российских спортсменов, – они добились больших успехов, хотя возможностей для тренировок у наших ребят не так много, как, например, у представителей Португалии или Италии. Сезон открытой воды в Петербурге длится всего 3-4 месяца, а все остальное время они тренируются в классах и бассейне. Однако даже в таких условиях они стабильно занимают первые места, – подчеркнул президент Федерации водно-моторного спорта России, петербуржец Юнис Лукманов.

В церемонии награждения победителей и призеров принимала участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх. Руководитель отраслевого ведомства поздравила новых чемпионов мира и Европы и пожелала им дальнейших спортивных успехов.

Отметим, что после последних финальных заездов на территории яхт-клуба «Восточный» юные пилоты высадили четыре новых дерева: саженцы лиственницы, липы, ореха и тополя. Это случилось благодаря недавней традиции Международного союза водно-моторного спорта (UIM).

– Нам важно развивать и образовывать детей всесторонне, в том числе и в отношении экологии, – уверен президент UIM, доктор Кьюлли. – Мы занимаемся спортом, используя двигатели внутреннего сгорания, но при этом сажаем новые деревья, потому что думаем о будущем. Ведь это и есть так самая формула будущего!

Вместе с Рафаэлем Кьюлли в экологической акции приняла участие и Наталья Антюх.