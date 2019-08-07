В Казани пройдет международный турнир по теннису серии Tennis Europe - Советский спорт
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07 августа 2019 12:55

В Казани пройдет международный турнир по теннису серии Tennis Europe

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет.

С 10 по 16 августа в Казани на базе Академии тенниса (Оренбургский тракт, д.101) пройдет международный турнир по теннису серии Tennis Europe «KAZAN CUP» 2019 года.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте до 17 лет. На данный момент, помимо российских спортсменов, заявились представители Франции, Украины, Узбекистана и других стран Европы.

Республику Татарстан на турнире представят Дмитрий Долженков, Арсений Хохлов, Давид Миннивалиев, Роберт Галиуллин, лидер посева среди девушек Виолетта Бородина, Ясмина Нигаметзянова, Вера Секерина, Милена Майорова, Анастасия Лим и Амелия Тарасова.

Списки, сетки и прямая трансляция матчей будет доступна на официальном сайте Федерации тенниса Республики Татарстан накануне старта соревнований.

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