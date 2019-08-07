10 августа впервые в рамках Казанского фестиваля исторической техники пройдет ретро-ралли на Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ) и Кубок Республики Татарстан.

Ралли стартует 10 августа в 10:00с площадки проведения Фестиваля, который состоится на территории города-курорта «Свияжские Холмы». Экипажи будут стартовать по расписанию, после объявления со сцены номера участника и информации о нем.

Длина маршрута Кубка РАФ составит более 100 километров и предусматривает стоянки для осмотра исторических и современных достопримечательностей, посещения музеев, участия в увлекательном квесте и многого другого. На маршруте будет организованно питание.

Ралли проводится по дорогам общего пользования с соблюдением ПДД. До старта ралли маршрут держится в секрете. Дорожная книга с описанием маршрута выдается непосредственно перед стартом. Задача участника пройти весь маршрут с соблюдением расписания. Для тех, кто впервые участвует в подобных мероприятиях, предлагается укороченная по времени и километражу версия маршрута (Кубок Республики Татарстан).

К участию в соревнованиях допускаются экипажи, состоящие из водителя и штурмана на автомобилях/мотоциклах с коляской не позже 1990 года выпуска в исправном состоянии с необходимым для движения по дорогам общего пользования пакетом документов (СТС, страховка).