Казань примет первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

С 8 по 12 августа в Казани пройдет первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет (2002-2004 года рождения).

В соревнованиях на базе Центра гребных видов спорта (ул. Хади Такташа, 122) примут участие порядка 300 юношей и девушек из 25 регионов Российской Федерации.

Республику Татарстан представят 7 спортсменов: Булат Хамидулин, Динар Байрамгалеев, Никита Лёвин, Ильсаф Мухаметзянов, Кирилл Николаевский, Сергей Пучков и Родион Романов.

Церемония открытия соревнований состоится 8 августа в 14:30

Расписание

8 августа

09.00-12.30 – Утренняя программа, предварительные заезды;

15.00-17.30 – Вечерняя программа, полуфинальные заезды.

9 августа

09.00-12.00 – Утренняя программа, финальные заезды (1000 метров);

15.00-17.30 – Вечерняя программа, предварительные заезды.

10 августа

09.00-11.20 – Утренняя программа, полуфинальные заезды;

15.00 -17.45 – Вечерняя программа, финальные заезды (500 метров).

11 августа

09.00-15.20 – Утренняя программа, предварительные и полуфинальные заезды;

16.00-18.40 – Вечерняя программа, финальные заезды (200 метров).

12 августа

09.00-11.00 – Предварительные, полуфинальные и финальные заезды (эстафета 4х200м);

12.00 -15.00 – Финальные заезды (5000 метров).