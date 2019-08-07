Казань примет первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 августа 2019 12:57Татарстан

Казань примет первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В соревнованиях примут участие порядка 300 юношей и девушек из 25 регионов РФ.

С 8 по 12 августа в Казани пройдет первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет (2002-2004 года рождения).

В соревнованиях на базе Центра гребных видов спорта (ул. Хади Такташа, 122) примут участие порядка 300 юношей и девушек из 25 регионов Российской Федерации.

Республику Татарстан представят 7 спортсменов: Булат Хамидулин, Динар Байрамгалеев, Никита Лёвин, Ильсаф Мухаметзянов, Кирилл Николаевский, Сергей Пучков и Родион Романов.

Церемония открытия соревнований состоится 8 августа в 14:30

Расписание

8 августа

09.00-12.30 – Утренняя программа, предварительные заезды;

15.00-17.30 – Вечерняя программа, полуфинальные заезды.

9 августа

09.00-12.00 – Утренняя программа, финальные заезды (1000 метров);

15.00-17.30 – Вечерняя программа, предварительные заезды.

10 августа

09.00-11.20 – Утренняя программа, полуфинальные заезды;

15.00 -17.45 – Вечерняя программа, финальные заезды (500 метров).

11 августа

09.00-15.20 – Утренняя программа, предварительные и полуфинальные заезды;

16.00-18.40 – Вечерняя программа, финальные заезды (200 метров).

12 августа

09.00-11.00 – Предварительные, полуфинальные и финальные заезды (эстафета 4х200м);

12.00 -15.00 – Финальные заезды (5000 метров).

07/08 07:00Футбол
Как «быкам» убить «драконов». «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионовПеред дебютным матчем «Краснодара» в Лиге чемпионов ищем оптимальные тактические варианты, которые позволили бы команде Мурада Мусаева одолеть грозный «Порту».
06/08 10:00Футбол
Все трансферы «Спартака». Важнейшие – Цорн и Ходырев. Самый дорогой – ТилВозможно, подписанием Гуса Тила «Спартак» закрыл свой трансферный гештальт (употребляю понятные Томасу Цорну слова).
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
06/08 17:00Футбол
«Удержать Мирзова, Бакаева и Джорджевича в «Арсенале» было нереально»Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги скоротечной еврокампании туляков и рассказал о трансферной политике клуба.
06/08 22:15Футбол
Промес против ПАОКа не вышел, «Аякс» – не проигралПолуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не стал повторять ошибок «Спартака» и сыграл в Салониках вничью в первом матче третьего квалификационного раунда главного еврокубка.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
05/08 21:30Футбол
Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России.
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира…
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайфРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
05/08 13:30Хоккей
«Авангард» проиграл два матча в Сочи. Но это ничего не значитУ команды Боба Хартли не задался старт на Sochi Hockey Open.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
06/08 20:30Футбол
Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадионДиректор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.
06/08 13:00Футбол
Гус Тил: Хотел играть в топ-клубе, а «Спартак» как раз таковым являетсяГолландский новичок «Спартака» дал интервью клубной пресс-службе.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
Новости
13:20 «Динамо» предлагает десять миллионов евро за форварда «Генка»
13:11 Футбол Ринат Билялетдинов: Зе Луиш хорошо знаком с «Краснодаром» и может доставить ему неприятности
13:09 ММА Магомедшарипов узнал соперника по турниру UFC в Бостоне
12:59 Футбол Жерар Пике: Буду рад, если Неймар вернется, но личное мнение ничего не меняет
12:52 Футбол 45 тысяч болельщиков посетили презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» (видео)
12:41 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Если бы боролись с Ферстаппеном за решающие очки, оба были бы агрессивнее
12:32 Футбол Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Уралом»
12:28 Бокс Временный президент AIBA Мохамед Мустасан покинул свой пост 
12:25 Футбол «Арсенал» согласовал трансфер Ругани
12:24 Плавание Антон Чупков: ЦСКА – это любовь с детства
12:23 Плавание Антон Чупков: Рекорд мира? Ничего фееричного
12:22 Плавание Антон Чупков: После чемпионата мира отдых нам только снится
12:12 Футбол Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед»
12:09 Формула-1 Кристиан Хорнер: «Мерседес» должен допустить ошибку размером с Гаргантюа, чтобы проиграть чемпионат
12:07 Футбол Хавбек «Челси» Бакайоко может перейти в «Галатасарай»
11:59 Баскетбол Уилл Томас: О Санкт-Петербурге и «Зените» слышал только хорошее
11:54 Баскетбол Александр Церковный: Планировали Томаса в качестве одного из ключевых игроков «Зенита»
11:50 Баскетбол «Зенит» объявил о подписании Томаса
11:41 Формула-1 Тото Вольфф: Если Боттас уйдет, обеспечим ему «мягкую посадку»
11:32 Теннис Осака и Плишкова могут стать первой ракеткой мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика