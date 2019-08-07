700 участников зарегистрировались на участие в Ульяновском полумарафоне мечты - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 августа 2019 12:58Ульяновская область

700 участников зарегистрировались на участие в Ульяновском полумарафоне мечты

Напомним, легкоатлетический забег по центральным улицам областного центра состоится 10 августа


В связи с проведением юбилейного пробега ко Дню физкультурника движение общественного и личного транспорта будет ограничено с 6.00 до 13.00 :
🔹улица Гончарова от Центробанка до К.Либкнехта;
🔹 бульвар Пластова полностью;
🔹 улица Спасская закрыта от​ бульвара Пластова до гостинницы Венец.
🔹Улица Кузнецова будет открыта от улицы Гончарова до бракосочетания.

Планируйте заранее сво маршрут в этот день

А регистрация все ещё продолжается, стать участником полумарафона просто - необходимо пройти онлайн регистрацию, предоставить медицинский допуск, получить стартовый пакет и выйти на старт

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