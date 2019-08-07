В Бавлах прошел республиканский турнир по настольному теннису для слепых и слабовидящих - Советский спорт
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07 августа 2019 12:58Татарстан

В Бавлах прошел республиканский турнир по настольному теннису для слепых и слабовидящих

В соревнованиях участвовали семь команд.

В Бавлах в пятый раз прошли республиканские соревнования по шоудауну — настольному теннису для полностью слепых и слабовидящих людей.

В соревнованиях участвовали семь команд: по одной из Бугульмы, Уруссу, Нижнекамска, Альметьевска, Набережных Челнов и две — из Бавлов. В состав каждой команды входили двое мужчин и одна женщина.

Первое место в командном зачете соревновательного дня заняли нижнекамцы, второе — команда из Бавлов, а третье — бугульминцы. В личном зачете победил Фларид Ялалтдинов.

Победители и призеры соревнований смогут участвовать в зональном этапе, где сразятся любители шоудауна из ПФО.

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