В Бавлах прошел республиканский турнир по настольному теннису для слепых и слабовидящих

В Бавлах в пятый раз прошли республиканские соревнования по шоудауну — настольному теннису для полностью слепых и слабовидящих людей.
В соревнованиях участвовали семь команд: по одной из Бугульмы, Уруссу, Нижнекамска, Альметьевска, Набережных Челнов и две — из Бавлов. В состав каждой команды входили двое мужчин и одна женщина.
Первое место в командном зачете соревновательного дня заняли нижнекамцы, второе — команда из Бавлов, а третье — бугульминцы. В личном зачете победил Фларид Ялалтдинов.
Победители и призеры соревнований смогут участвовать в зональном этапе, где сразятся любители шоудауна из ПФО.
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