Чемпионат по пляжному волейболу пройдет на набережной Селенги

Состязания по самому летнему виду спорта в этом году соберут рекордное количество участников - на республиканский чемпионат приедет от 45 до 50 команд.
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«В этом году ребята очень активно взялись за организацию. Занялись оборудованием площадок в центре города. Это доступно, и площадки сделаны профессионально. В будущем году мы подготовимся еще более серьезно. Приведем в порядок законность земли, где проводятся соревнования, сделаем трибуны, обеспечим доступность для маломобильных граждан», - отмечает Виталий Лыгденов, президент Федерации волейбола Бурятии.
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Жеребьевка чемпионата Республики Бурятия состоится 8 августа на спортивной площадке набережной напротив Центрального стадиона в 19:00. Победитель чемпионата Республики Бурятия станет известен 18 августа.
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