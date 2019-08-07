Чемпионат по пляжному волейболу пройдет на набережной Селенги - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 августа 2019 12:59Бурятия

Чемпионат по пляжному волейболу пройдет на набережной Селенги

В самом центре города развернутся жаркие баталии - Чемпионат Бурятии по пляжному волейболу пройдет с 10 по 18 августа на набережной реки Селенга.


Состязания по самому летнему виду спорта в этом году соберут рекордное количество участников - на республиканский чемпионат приедет от 45 до 50 команд.

«В этом году ребята очень активно взялись за организацию. Занялись оборудованием площадок в центре города. Это доступно, и площадки сделаны профессионально. В будущем году мы подготовимся еще более серьезно. Приведем в порядок законность земли, где проводятся соревнования, сделаем трибуны, обеспечим доступность для маломобильных граждан», - отмечает Виталий Лыгденов, президент Федерации волейбола Бурятии.

Жеребьевка чемпионата Республики Бурятия состоится 8 августа на спортивной площадке набережной напротив Центрального стадиона в 19:00. Победитель чемпионата Республики Бурятия станет известен 18 августа.

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