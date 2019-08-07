Назар Бекмагамбетов выиграл первенство мира по ММА

В Риме завершилось первенство мира по смешанному боевому единоборству ММА. На турнир съехалось более 400 атлетов из 50-ти стран, которые выявляли лучших в двух возрастных категориях: «14-15 лет» и «16-17 лет».
В составе сборной России выступили 5 спортсменов, представлявших федерацию ММА Омской области (руководитель Андрей Терентьев). В младшей категории за награды бились Герман Вульф, Назар Бекмагамбетов, Данила Кучерян, Александр Шепель, в старшей – Данила Гурбановский.
В итоге наши бойцы сумели выиграть 2 награды. Победителем первенства мира стал Назар Бекмагамбетов, завоевавший «золото» в весовой категории 52,2 кг. Одного шага до финала не хватило Александру Шепелю, занявшему 3-е место в весовой категории до 100 кг.
Как пояснил руководитель областной федерации Андрей Терентьев, являющийся также вице-президентом всероссийской организации ММА, успешно в Италии выступила и вся сборная России, которая по итогам общекомандного первенства заняла 1-е место.
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