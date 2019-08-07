В Красноярке разыграют Кубок по волейболу

Турнир проведут на открытой площадке на базе санатория «Колос». По оценкам организаторов, в волейбольных баталиях примут участие более сотни любителей этого вида спорта. Свои заявки уже подтвердили любительские команды из Полтавского, Кормиловского, Любинского, Омского районов, а также из областного центра. Несколько команд выставило на турнир региональное министерство здравоохранения. Торжественное открытие соревнований состоится 10 августа в 10:00.
Победители получат памятный кубок, а также переходящий кубок соревнований, которые пройдут уже в седьмой раз. Год назад 1-е место заняла команда «Беркут» из поселка Береговой.
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