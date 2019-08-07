На «Кристалл арене» будут проходить тренировки детской следж-хоккейной команды

Юные хоккеисты будут заниматься по 2- 3 раза в неделю на льду, где в марте проходили хоккейные матчи Студенческих игр. Помимо ледового поля и раздевалок команде также предоставлено помещение для хранения инвентаря. «Самым большим плюсом является то, что теперь наши тренировки проходят на одном объекте. Нам больше не нужно ездить по разным комплексам и решать вопросы по перевозке саней, – рассказывает президент общественной организации «Открытые сердца» Елена Нига. – Это современный, удобный объект, который появился в Красноярске благодаря Зимней универсиаде-2019. Здесь просторные раздевалки, все помещения удобны для ребят на коляске. Мы действительно счастливы и очень признательны министерству спорта края, руководству арены, что они поддержали нас и согласовали проведение тренировок на этот год. Ребята занимаются с огромным желанием, принадлежностью к хоккейному сообществу». Напомним, команда «Красная молния» появилась в 2016 году и была первой командой по следж-хоккею для детей. В ней занимаются дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году три игрока «Красной молнии» победили в Международном турнире в Канаде в составе детской сборной России, также в июне 2019 года команда одержала победу в турнире по следж-хоккею среди детских команд Сибирского федерального округа.
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