Водная феерия, или Как обуздать аквабайк

Мы уже рассказывали о Международном фестивале по аквайбаку, который прошел 2-3 августа в Иркутске. «Советский спорт» информационно поддерживал этот смотр талантливых спортсменов, которые могут подчинить себе непростую водную технику. В коротком ролике, который снял Николай Яременко, предлагаем вам хотя бы чуть-чуть окунуться в атмосферу этого праздника.
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