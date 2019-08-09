В Волгограде халтура спортивных функционеров ставит под вопрос развитие детского футбола - Советский спорт
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09 августа 2019 14:43Волгоградская область

В Волгограде халтура спортивных функционеров ставит под вопрос развитие детского футбола

Чемпионат Волгоградской области для юных футболистов потерял всякий смысл. Из 6 заявленных команд с розыгрыша снялись сразу 3 команды. Участников не устраивает отсутствие конкуренции и соревновательного принципа при высоких денежных взносах. Областной спорткомитет забил тревогу — потенциальные профессиональные футболисты могут ими не стать.

автор фото Антон Засимов

Организаторами областного чемпионата для детей занимается аккредитованная Федерация футбола Волгоградской области (ФФВО), и на сегодняшний день она явно не справляется с обязанностями. С каждым годом количество команд-участниц стабильно сокращалось: если в 2012 году их было 18, то сегодня в 6 раз меньше — в сухом остатке имеем лишь 3.

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автор фото Руслан Герасимов

Детские команды не хотят принимать участие в местечковом турнире, где выступают несколько спортшкол из Волгограда — так юные дарования не улучшат свои навыки, играя с одними и теми же коллективами. равными по силе. Да и не по карману такое удовольствие — 30 000 рублей в год. Размер платы на одном и том же уровне пока удерживает облспорткомитет, а вот организаторы турнира давно требуют поднять стоимость участия до 60 000 рублей.

Деятельность ФФВО вызывает нарекания у Александра Глинянова, главы волгоградского спортивного ведомства.

На наш взгляд, ФФВО все 4 года работала несистемно. Постоянно были какие-то скандалы и потрясения. На сегодня мы имеем неполноценный чемпионат области из трёх команд — теряется весь спортивный смысл. Также не проводятся первенства среди юношей по трём возрастам, хотя в Волгоградской области действуют 42 футбольные школы — должны играть порядка 150 команд! Мы задавали вопрос «Почему так происходит?», но ответа не получили, — обрисовал ситуацию Александр Глинянов.

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автор фото Руслан Герасимов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ещё несколько лет назад поставил долгосрочную задачу — сформировать состав местного ФК «Ротор» из собственных воспитанников. Но как же растить будущих игроков ипроверять их «в бою»? Под угрозой срыва вся селекционная работа. Кроме того, каждый занимающийся футболом мальчишка должен быть на «балансе» — у него должен быть «Паспорт футболиста» с самых первых шагов, чтобы отслеживать достижения и результативность. Сейчас же фиксирование талантливых кадров ведётся спустя рукава. Подающего надежды парня запросто могут отправить в любые другие регионы и как будто не было в его биографии Волгограда. Именно таких перспективных «утечек» сильно опасаютсяв областном комитете спорта, тем более что прецеденты уже были.

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автор фото Руслан Герасимов

Ранее с ФФВО пытались всячески договориться: сначала взаимодействовали, а после перешли к суровым мерам — приостановили аккредитацию. В последний раз власти открыли её всего на полгода (до ноября 2019 года), чтобы посмотреть, какие шаги будут предприняты для исправления ситуации. Ничего не помогло, запущенный процесс стагнации отбрасывал детский футбол Волгограда всё дальше и дальше, пока ситуация не дошла до критической точки. Ясно, что бесконечно этот процесс продолжаться не может, и местные спортивные чиновники намерены прекратить недобросовестную работу ФФВО, чтобы заново планомерно выстроить систему подготовки юных футболистов.

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автор фото Руслан Герасимов

У Александра Глинянова на днях состоялся разговор с руководителем Федерации футбола Волгоградской области РохусомШохом, в котором он озвучил позицию комитета — пришло время принимать решение. Теперь мяч на другой половине поля, вопрос поставлен ребром.

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автор фото Руслан Герасимов

Продление аккредитации мы даже не обсуждаем», — заявил глава регионального спорткомитета, — В спорте так: если тренер не даёт результат и не справляется со своими обязанностями, он складывает с себя полномочия. В бизнесе — те люди, которые не подтвердили свой статус, объявляют о банкротстве. Какой сценарий выберут функционеры Федерации футбола Волгоградской области — решать им.

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автор фото Руслан Герасимов

Руководитель ФФВО РохусШох взял тайм-аут, но в сложившихся обстоятельствах выбор не слишком велик. Хочешь, не хочешь, а отвечать за допущенный провал в организации детских соревнований придётся, и это видимо очень болезненный для него вопрос. Впрочем, юные спортсмены и их тренеры получили гораздо больший удар – под угрозой вся спортивная подготовка и планы на будущее. Главное, чтобы урон не сказался на всей системе детского спорта в Волгограде.

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