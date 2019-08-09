Татарстанцы завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису Спартакиады - Советский спорт
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09 августа 2019 22:55Татарстан

Татарстанцы завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису Спартакиады

Финальные соревнования прошли в Чебоксарах.

С 5 по 8 августа в Чебоксарах прошли соревнования по настольному теннису в рамках IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года.

В командном первенстве среди юношей сборная Республики Татарстан, в которую вошли Дамир Ахметсафин, Марат Султанов и Сергей Загоскин, завоевала бронзовые медали.

Результаты:

1. Санкт-Петербург – 150 очков;
2. Москва – 127,5 очков;
3. Республика Татарстан – 112,5 очков;
3. Краснодарский край – 112,5 очков.

Татарстанские девушки в командном первенстве заняли пятое место.

Результаты:

1. Нижегородская область – 150 очков;
2. Ленинградская область – 127,5 очков;
3. Москва – 112,5 очков;
3. Краснодарский край – 112,5 очков;
5. Республика Татарстан – 88,5 очков.

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