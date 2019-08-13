«Оранжевый мяч» собрал более 400 баскетболистов городов и районов края

В день празднования 80-летия Всероссийского дня физкультурника, 10 августа, девять городов и районов Красноярского края организовали Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019».

Турниры прошли в Ачинске, Сосновоборске, Железногорске, Дивногорске, Назарово, Минусинске, Зеленогорске и Емельяновском районе, а также в столице краевого центра.

В Красноярске соревнования традиционно встречал остров Татышев. В этом году в турнире приняли участие 35 команд: 18 юношеских и 17 взрослых.

Среди мужчин победила команда «Технопед», второй стала команда «КГПУ», третьей – команда «Три по три». Среди юношей места распределились следующим образом: 1 место – команда «4 медведя», 2 место – команда «Продам звезду», третье место – «Феникс».

Среди женщин первое место заняла команда «Не сегодня», второе место – «Эва». У девушек победила команда «Дрим тим», обойдя команду «Sg-girls».

Принять участие во всероссийской акции могут все желающие. Состязания проводятся в трех возрастных группах: до 16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Команды, занявшие призовые места, получили дипломы и кубки Министерства спорта России, а участники команд – медали и дипломы. Напомним, акция организована Министерством спорта Российской Федерации совместно с Федерацией баскетбола России.