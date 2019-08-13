В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

В заключительной медальной гонке соревнований Яна Резникова (Москва) финишировала первой, что позволило россиянке набрать 26 очков в сумме и стать чемпионкой мира в олимпийском классе RS:X среди юниоров. Серебряным призером стала Манон Пьяназе (Франция) с 29 очками, бронзовая награда и 45 очков – у Наамы Гринберг (Израиль).

Среди мужчин победу одержал Ийал Йохай Зрор, серебряным призером стал Даниэль Ташташ, бронзовая награда у Реувена Гилель. Все спортсмены – представители сборной команды Израиля.

Более 100 сильнейших спортсменов из 19 стран приехали на берега Невы, чтобы принять участие в молодежном чемпионате мира по виндсерфингу.

Отметим, что состязания в акватории Парка 300-летия Санкт-Петербурга проходили пять дней. Класс «RS:X» создан специально для Олимпийских игр и стал вершиной достижения технологий в виндсерфинге. Старт парусной регате в начале минувшей недели дали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх, президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин, генеральный секретарь Международной ассоциации класса «RS:X» Андрюс Покси и другие почетные гости.

Вице-губернатор Владимир Кириллов отметил, что наша Россия впервые принимает первенство мира по виндсерфингу. И не случайно, право проведения соревнований доверено Санкт-Петербургу – морской столице нашей страны. Город на Неве становится признанным центром международной спортивной жизни, в том числе и в водных видах спорта. Только в этом году в Северной столице успешно организованы и проведены Кубок Европы по синхронному плаванию, Первенство мира и Европы по водно-моторному спорту, международные регаты «Sailing Champions League», «Nord Stream Race» и другие крупные спортивные мероприятия.