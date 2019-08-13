Подведены итоги ретро-ралли на Кубок Республики Татарстан и Кубок РАФ

10 августа впервые в рамках Казанского фестиваля исторической техники прошло ретро-ралли на Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ) и Кубок Республики Татарстан.

Ралли стартовало с площадки проведения Фестиваля на территории города-курорта «Свияжские Холмы». Длина маршрута Кубка РАФ составила более 100 километров и предусматривала стоянки для осмотра исторических и современных достопримечательностей, посещение музеев и многое другое.

Для тех, кто впервые участвовал в подобных мероприятиях, была предложена укороченная по времени и километражу версия маршрута (Кубок Республики Татарстан).

Участие в соревнованиях могли принять экипажи, состоящие из водителя и штурмана на автомобилях/мотоциклах с коляской не позже 1990 года выпуска в исправном состоянии с необходимым для движения по дорогам общего пользования пакетом документов (СТС, страховка).

Всего на старт ретро-ралли вышло порядка 35 экипажей.

Результаты

Кубок РАФ

1. Диогрик Сергей (Тольятти) и Костырко Борис (Москва);

2. Золотова Мария и Золотов Антон (оба – Москва);

3. Абсалямов Павел (Екатеринбург) и Мозговая Светлана (Москва).

Кубок Республики Татарстан

1. Гнедин Андрей и Балташов Сергей (оба – Высокая гора);

2. Белык Олег и Белык Виктория (оба – Республика Коми);

3. Астраханцев Константин и Охотин Вячеслав (оба – Республик Марий Эл).

Этап «Татарстан»

1. Шамсутдинов Альберт и Сафин Руслан (Казань);

2. Данилов Александр и Акулов Надир (Казань);

3. Валиев Айрат и Шарафутдинов Фанис (Казань).