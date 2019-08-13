В Тетюшах завершился 7-й этап Кубка России по стендовой стрельбе

Стрелки из 7 регионов страны разыграли 4 комплекта наград на траншейном стенде и 3 на круглом стенде. Республику Татарстан представляли 85 спортсменов, в том числе ведущие стрелки сборной России.

Весь пьедестал в женском трапе заняли воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы. Алина Ахатова выиграла «золото», поразив 112 мишеней из 125 в квалификации и 40 в финале. У Екатерины Субботиной – «серебро», 110 + 38. Анна Жемкова завоевала «бронзу», 107 + 28.

Аналогичная картина наблюдалась и на круглом стенде, где первые три места заняли Альбина Шакирова (112 + 52), Регина Шакирова (104 + 48) и Екатерина Комарова (108 + 39).

Мужской турнир принес сборной РТ одну медаль: на траншее 3 место занял Сергей Глухов, совершив 116 точных выстрелов по итогам предварительного раунда и 33 в финале. В ските в шаге от пьедестала остановился Айрат Шакиров, а следом за ним два студента Поволжской академии спорта Сергей Демин и Владислав Бузунов.

В категории «спортивный резерв» все три «золота» достались татарстанцам. В трапе отличились Камиля Валеева и Олег Пантюхин, поразившие соответственно 65 и 76 мишеней по итогам 4 серий, а в ските – Егор Иванов с результатом 76/100.