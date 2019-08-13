В Богатых Сабах подвели итоги республиканских соревнований по картингу - Советский спорт
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13 августа 2019 19:13Татарстан

В Богатых Сабах подвели итоги республиканских соревнований по картингу

За победу в различных классах боролись порядка 200 спортсменов.

В Богатых Сабах прошли республиканские соревнования по картингу:

13-й личный чемпионат Республики Татарстан в классах «KZ2», «Ротакс Макс» – 6-й этап;

13-ое личное первенство Республики Татарстан в классах «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор» – 6-й этап;

24-й чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный-Ю», «Национальный-А» – 2-й этап;

20-й Кубок Республики Татарстан в классе «Восход» – 4-й этап.

Соревнования классифицируются в календаре Российской автомобильной федерации. За победу в различных классах боролись порядка 200 спортсменов со всей Республики Татарстан и других регионов России.

Результаты

Класс «Пионер»

3 место – Арсений Шерер, Уруссу;

2 место – Алмаз Махмутов, Сарманово;

1 место – Максим Дунаев, Уруссу.

Класс «Кадет»

3 место – Артур Шихов, Уруссу;

2 место – Айзат Хусаинов Торнадо, Богатые Сабы;

1 место – Егор Митрофанов, Лениногорск.

Класс «Мини»

3 место – Нияз Ахунов, Набережные Челны;

2 место – Глеб Усек, Тольятти;

1 место – Богдан Лабутин, Пермь.

Класс «Супер-Мини»

3 место – Николай Шакшин, Богатые Сабы;

2 место – Семен Родин, Набережные Челны;

1 место – Богдан Лабутин, Пермь.

Класс «Ротакс Макс Юниор»

3 место – Антон Болотов, Ижевск;

2 место – Данил Телепов, Набережные Челны;

1 место – Денис Николаев, Набережные Челны.

Класс «Национальный-Ю»

3 место – Зуфар Зиганшин, Казань;

2 место – Николай Фролов, Казань;

1 место – Ильдан Насыров, Уруссу.

Класс «Национальный-А»

3 место – Марат Хуснутдинов, Уруссу;

2 место – Сергей Крымов, Казань;

1 место – Салават Гатауллин, Казань.

Класс «Восход»

3 место – Станислав Гамза, Лениногорск;

2 место – Роман Шафранов, Казань;

1 место – Динар Даминов, Богатые Сабы.

Класс «Ротакс Макс»

3 место – Семен Новоселов, Пермь;

2 место – Михаил Ярыжко, Альметьевск;

1 место – Искандер Романов, Набережные Челны.

Класс «Ротакс Макс 30+»

3 место – Алексей Орлов, Уруссу;

2 место – Вячеслав Николаев, Лениногорск;

1 место – Станислав Минникаев, Казань.

Класс «KZ2»

3 место – Дмитрий Авдеев, Набережные Челны;

2 место – Ильшат Ибрагимов, Казань;

1 место – Борис Гарифуллин, Набережные Челны.

Командные

3 место – «КАМАЗ-Мастер Юниор 2», Набережные Челны;

2 место – «Шмель», Уруссу;

1 место – «КАМАЗ-мастер Юниор 1», Набережные Челны.

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