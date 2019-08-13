В Богатых Сабах подвели итоги республиканских соревнований по картингу

В Богатых Сабах прошли республиканские соревнования по картингу:
13-й личный чемпионат Республики Татарстан в классах «KZ2», «Ротакс Макс» – 6-й этап;
13-ое личное первенство Республики Татарстан в классах «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор» – 6-й этап;
24-й чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный-Ю», «Национальный-А» – 2-й этап;
20-й Кубок Республики Татарстан в классе «Восход» – 4-й этап.
Соревнования классифицируются в календаре Российской автомобильной федерации. За победу в различных классах боролись порядка 200 спортсменов со всей Республики Татарстан и других регионов России.
Результаты
Класс «Пионер»
3 место – Арсений Шерер, Уруссу;
2 место – Алмаз Махмутов, Сарманово;
1 место – Максим Дунаев, Уруссу.
Класс «Кадет»
3 место – Артур Шихов, Уруссу;
2 место – Айзат Хусаинов Торнадо, Богатые Сабы;
1 место – Егор Митрофанов, Лениногорск.
Класс «Мини»
3 место – Нияз Ахунов, Набережные Челны;
2 место – Глеб Усек, Тольятти;
1 место – Богдан Лабутин, Пермь.
Класс «Супер-Мини»
3 место – Николай Шакшин, Богатые Сабы;
2 место – Семен Родин, Набережные Челны;
1 место – Богдан Лабутин, Пермь.
Класс «Ротакс Макс Юниор»
3 место – Антон Болотов, Ижевск;
2 место – Данил Телепов, Набережные Челны;
1 место – Денис Николаев, Набережные Челны.
Класс «Национальный-Ю»
3 место – Зуфар Зиганшин, Казань;
2 место – Николай Фролов, Казань;
1 место – Ильдан Насыров, Уруссу.
Класс «Национальный-А»
3 место – Марат Хуснутдинов, Уруссу;
2 место – Сергей Крымов, Казань;
1 место – Салават Гатауллин, Казань.
Класс «Восход»
3 место – Станислав Гамза, Лениногорск;
2 место – Роман Шафранов, Казань;
1 место – Динар Даминов, Богатые Сабы.
Класс «Ротакс Макс»
3 место – Семен Новоселов, Пермь;
2 место – Михаил Ярыжко, Альметьевск;
1 место – Искандер Романов, Набережные Челны.
Класс «Ротакс Макс 30+»
3 место – Алексей Орлов, Уруссу;
2 место – Вячеслав Николаев, Лениногорск;
1 место – Станислав Минникаев, Казань.
Класс «KZ2»
3 место – Дмитрий Авдеев, Набережные Челны;
2 место – Ильшат Ибрагимов, Казань;
1 место – Борис Гарифуллин, Набережные Челны.
Командные
3 место – «КАМАЗ-Мастер Юниор 2», Набережные Челны;
2 место – «Шмель», Уруссу;
1 место – «КАМАЗ-мастер Юниор 1», Набережные Челны.