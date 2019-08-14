На Свияге пройдут первые Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе

15-17 августа комплекс стендовой стрельбы «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана станет ареной проведения первых Всероссийских соревнований по пара-стендовой стрельбе. По оценкам организаторов, в турнире примут участие 15 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые пока на любительском уровне осваивают новый для России вид спорта.

Пара-стендовая стрельба, и в частности такая ее разновидность как «пара-трап», является одним из перспективных видов спорта, претендующих на включение в программу Паралимпийских игр 2024 года. Международный параолимпийский комитет совместно с Международной федерацией стрелкового спорта, начиная с 2017 года проводят чемпионаты мира и розыгрыши этапов Кубка мира. Разработан и утвержден свод правил по пара-стендовой стрельбе, в соответствии с которым проводятся крупнейшие международные соревнования. Сборная России, сформированная на базе Республики Татарстан, выступает на международной арене с 2015 года, регулярно поднимаясь на пьедестал почета в категории «колясочники» и «стрелки с поражениями верхней части тела».

Пара-стендовая стрельба в Российской Федерации начала свое развитие в 2015 году, когда стрелок-колясочник Александр Сахарнов и его тренер Виталий Вахтуров (оба из Тетюшей – Республика Татарстан) при поддержке Патронного завода «Феттер» впервые отправились для участия в Международном Гран-при FITAV в итальянском городе Лонато. Дебютировав на соревнованиях (20 место), стрелок получил необходимый опыт и международную практику, и в последующие годы улучшил свои результаты. В 2016 году – 7 место, в 2017-м – 1 место, 2018-й – 2 место.

В 2018 году на Международном Гран-при сборную России представляли уже 2 спортсмена с ограниченными возможностями – Александр Сахарнов и Юрий Руднев (Калуга).