Татарстанцы завоевали 10 медалей чемпионата ПФО по русским шашкам

С 9 по 13 августа в Казани состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по русским шашкам среди мужчин и женщин.

В соревнованиях, прошедших по классической, быстрой и молниеносной программам, приняли участие спортсмены из Самарской, Нижегородской, Кировской областей, Пермского края, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и Татарстана. Среди участников были 4 гроссмейстера, 8 мастеров спорта России, 27 кандидатов в мастера спорта и 15 перворазрядников.

Шашисты Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова в составе сборной Татарстана завоевали 10 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые) и с большим отрывом победили в неофициальном командном зачете.