Анастасия Анисимова – призер открытого чемпионата Европы по полумарафону - Советский спорт
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14 августа 2019 14:54Красноярский край

Анастасия Анисимова – призер открытого чемпионата Европы по полумарафону

В Екатеринбурге в рамках международного марафона «Европа – Азия» прошел шестой открытый чемпионат Европы по полумарафону среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

За звание сильнейшего полумарафонца Европы боролись легкоатлеты из Испании, Польши, Португалии и России. Среди женщин в беге на дистанции 21,097 км представительница Красноярского края, спортсменка Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, Анастасия Анисимова, тренирующаяся под руководством Михаила Петрика. Анастасия финишировала с результатом 1.30.06, уступив спортсменке из Польши Анне Эльжбета Бодзиони менее десяти секунд. Третьей стала еще одна россиянка Ксения Канафиева, выступающая за Свердловскую область. В общекомандном зачете чемпионата Европы по полумарафону среди лиц с интеллектуальными нарушениями среди женщин сборная команда Российской Федерации заняла первое место.

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