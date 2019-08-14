Атаку сыктывкарской «НИКИ» усилит лучший тяжелый форвард Суперлиги



Начинала свою профессиональную карьеру Виктория Понамарчук (Едомаха) в «Красноярочке» (чуть позже команда сменила название на «Енисей»), сезон 2015/2016 провела за курское «Динамо-Фарм», где выиграла Суперлигу-1. Затем последовал сезон 2016/2017 с омским «Нефтяником», в составе которого игрок завоевала серебряные медали Суперлиги-1 и была признана лучшим тяжелым форвардом дивизиона. В «Нефтянике» она в среднем за игру набирала 12,2 очка и 8,7 подбора. Последние два сезона Виктория провела в родном «Енисее», выступающем в Премьер-лиге.



- Для нас принципиально важно было усилить позицию центрового и приглашение Виктории, которая может играть, в том числе, и на позиции тяжелого форварда, на мой взгляд, идеально вписывается в этот план. Мы помним её игры в Суперлиге-1 и вместе с тренерским штабом понимаем, на что способен игрок. И, уверен, в новом сезоне это увидят все болельщики клуба, - заметил Руслан Семенюк.



В чемпионате Премьер-лиги 2018/2019 баскетболистка проводила в среднем за игру на паркете 9 минут 40 секунд, успевая набрать три очка и три подбора.



- На мое решение повлиял муж, который поддержал в нужную минуту и дал добро на то, чтобы я продолжила играть, хотя изначально у нас на этот сезон были немного другие планы. Еще один фактор – желание потренироваться, поработать с таким тренерским штабом, какой есть в Сыктывкаре. Плюс, отличные условия для развития.



Да, когда-то я выступала за «Нефтяник» и играла против «НИКИ», но не думаю, что матчи против Омска будут стоять особняком. От игр там у меня остались очень хорошие впечатления и вместе с Сыктывкаром в это лето меня приглашали и туда. Но я здесь, в «НИКЕ» и как и в любой игре буду стараться сделать все возможное.



Сейчас потихоньку осваиваюсь в коллективе, в городе. Здесь все рядом – это хорошо. Команда хорошая, атмосфера отличная – даже не верится, что так бывает. Надеюсь, так будет и дальше, и мы сможем сплоченным коллективом завоевать медали, - отметила Виктория Понамарчук.



Напомним, ранее «НИКА» объявила о возвращении в клуб Лидии Петиной («Политех», Самара), подписании Татьяны Бурик («Надежда», Оренбург), Юлии Полуяновой («Политех», Самара) и Натальи Дашкевич («Олимпия», Гродно).