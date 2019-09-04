В Казани стартовал чемпионат по пулевой стрельбе Всероссийского общества «Динамо»

Для участия в соревнованиях зарегистрировались спортсмены из региональных организаций «Динамо» Республики Татарстан, Чувашии, Ульяновской, Кировской и Свердловской областей.

Парад участников принимал заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Владимир Новиков. Также поздравить ребят со спортивным праздником приехали начальник отдела спортивной и физкультурно-массовой работы Центрального совета «Динамо» Константин Севрук, заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров и председатель Совета ветеранов ОГО ФСО «Динамо» РТ Александр Плюшкин.

Спортсмены за три соревновательных дня разыграют награды в личном первенстве в различных упражнениях:

Мужчины: МВ 3х40ф, МП – 60 сс (2х30) ф, ВП – 60 ф, ПП-60 ф, МПП-60;

Женщины: МВ 3х40ф, МП – 60 (30+30) ф, ВП – 60 ф, ПП-60.

Финальная часть соревнований пройдет 6 сентября, после чего состоится торжественная церемония закрытия, награждение победителей и призеров чемпионата.