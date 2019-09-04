«Динамо-Казань» дома обыграло одноклубников из Москвы

После девяти сыгранных туров татарстанская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея 40 очков. У хоккеистов из Электростали – 38 очков. Третье место занимает «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга (31 очко). За четвертую путевку в плей-офф ведут борьбу азовская «Тана» (18 очков) и «Динамо-ЦОП» (17 очков).

В споре бомбардиров лидирует уральский хоккеист Александр Скиперский, 19 раз поразивший ворота соперников. На один забитый мяч от него отстает казанец Николай Янкун. Марат Хайруллин из Электростали имеет в активе 14 голов, а азовец Николай Соболевский – 13.

Ближайшие матчи татарстанская команда проведет 8 и 9 сентября. У себя дома «Динамо-Казань» примет одноклубников из Екатеринбурга. Начало встреч в 17:00 (Центр хоккея на траве).